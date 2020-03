LIVEBLOG: Earste pasjinten coronafirus yn Fryslân

Op De Gordyk binne tiisdei de earste Friezen mei it coronafirus ûntdutsen. It giet om in pear, dy't mei de soan op dit stuit yn thúsisolaasje sit. Fan 10.00 oere ôf jout GGD Fryslân in parsekonferinsje yn Beetstersweach. De parsekonferinsje en alle ynformaasje om it firus hinne is yn dit liveblog te folgjen. Dêrnjonken stjoert Omrop Fryslân ek in ekstra telefyzje- en radio-útstjoering út fan 10.00 oere ôf.