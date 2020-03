LIVEBLOG: coronafirus op De Gordyk, mooglik ek besmetting yn Drachten

Ferslachjouwer Johanna Brinkman gie de strjitte op op De Gordyk om te hearren wat de ynwenners fan it nijs fine. Harren reaksjes rinne bot útien. In âldere frou makket har wol soargen: "Op De Gordyk noch wol... No moatte wy foarsichtich wêze, net mear de doar út komme. Ik bin ek al in âld minske, ik bin al 84, en de measte âlderen krije it. Dêr bin ik wol benaud foar."

In oare frou yn it doarp: "Het is wel een ernstige griep en een onbekend virus. Daar let ik wel een beetje op: ik probeer niet te veel onder de mensen te zijn en ik was mijn handen goed." Foar de rest makket se har lykwols gjin soargen.

Ek in oare ynwenster fan it doarp sit net yn noed oer it nijs. "Ik tink dat ik gewoan by de nochtere Friezen hear. As it ús oerkomt, is dat spitich, mar fierder kin ik der neat oan feroarje." Se fynt it wol bysûnder dat it earste gefal op De Gordyk wie. "Miskien moat it noch tichterby komme, dat je dan wol benaud wurde."

Ien man wie noch net op 'e hichte fan it nijs. It fernuveret him wol, mar makket him ek net grutte soargen. "As je in bytsje sûn binne en libje, komme je der wol oerhinne."