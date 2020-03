LIVEBLOG: Coronafirus op De Gordyk, gjin besmetting by Friesland Lease

Auke Reidinga, behear- en hoarekameiwurker fan kultureel sintrum De Skâns op De Gordyk: "Foaralsnoch giet alles noch gewoan troch. Wy hâlde kontakt oan mei de gemeente en folgje de advizen op. Wy libje mei mei de famylje. It wie in kwestje fan tiid dat it hjir yn de omkriten komme moast. Ik tink dat wy Friezen wol aardich nochteren binne." Eveneminten yn De Skâns geane gewoan troch en ek de ferieningen dogge wat sy altyd dogge.

Der binne lykwols wol pompkes mei sjippe by de yngong delset. "Baat het niet, dan schaadt het niet, sis ik altyd mar. Eltsenien stiet it frij dizze pompkes te brûken."

Jikke van den Berg-Paulusma sit by de kaartklup yn De Skâns: "Wy kinne der neat oan dwaan. Mar net tefolle fan hûs, mar je witte net hoe't je it krije. Ik hie gjin berjochten heard, dus ik wist ek net dat it firus hjir wie. Ik sei lêst tsjin myn man doe't it yn Japan wie: 'Moast mar rekkenje, duorret mar efkes, dan hawwe wy it hjir ek.' 'No dat sil wol wat meifalle tink,' sei er. No, hoe hurd is it wol net gien. Wy hawwe it ek al."

In oare ynwenner fan De Gordyk wol it leafst net dat eltsenien him sa drok makket: "De kans dat het je treft is er, maar je moet het niet overdrijven. Het leven is niet zonder gevaren en risico's. Eigenlijk is er veel te veel aandacht voor zo langzamerhand. Het mag wel een tandje minder. Elk jaar gaan er aan de griep duizenden mensen dood. Dit gaat nu misschien wat heftiger, maar veel meer dan dat is het ook niet."