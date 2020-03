Twa gefallen fan coronafirus yn Fryslân; pear fan De Gordyk besmet

GGD, húsarts en RIVM

Wa't fragen hat oer de eigen sûnens, wurdt frege om kontakt op te nimmen mei de GGD of de húsarts. Dêrnjonken jout It RIVM op 'e eigen webside antwurd op de fragen dy't it faakst steld wurde. Der is ek in spesjaal telefoannûmer foar fragen: 0800 - 1351.

"Yn prinsipe is der noch altyd gjin reden ta panyk", sei Margreet de Graaf fan GGD Fryslân earder. "It coronafirus liket net gefaarliker as in gewoane gryp. Wy hâlde it ekstra goed yn de gaten, om't it in nij firus is."