Monumentenwacht Fryslân: te folle beheiningen by ynspeksjes tuorren

De problemen by in ynspeksje begjinne by de foarm fan de toer. Der binne in soad spitse tuorren dêr't je net goed by kinne. Likegoed oan de binnen- as oan de bûtenkant. Peenstra: "We zijn geen stuntmannen. We gaan geen dingen proberen te bereiken waar een aanzienlijk valgevaar aan verbonden is." Dêrom wurdt de ynspeksje meastentiids dien mei in fierrekiker, mar dan kin it ynspeksjebedriuw noch hieltyd net alles goed fan tichteby besjen.

Dêrneist binne toerspitsen faak betimmere mei hout of ynklaaid mei lead. "Dit is vroeger gedaan om de constructie te beschermen", fertelt Peenstra. Se kinne it hout of lead der net samar ôf helje om't se gjin destruktyf ûndersyk dogge. "We mogen niks verwijderen om erachter te kijken. We gaan niet een hele vloer eruit trekken om te kijken wat eronder zit. Dat doen we alleen als er een sterk vermoeden is van een noodzaak om dit uit te voeren. Dan wordt dit in samenspraak met de eigenaar gedaan."

Hoe is der op De Jouwer en yn Boalsert ynspektearre?

Peenstra fertelt dat harren ûndersyk by tuorren dêrom beheind is ta wat se sjen kinne op dat momint. Dit is ek bard mei de tuorren op De Jouwer en yn Boalsert. "Er is een inschatting gemaakt van aantastingen die niet visueel te beoordelen waren. Er waren plekken die niet op een veilige manier bereikbaar zijn voor ons."

It iennige wat sy op it stuit dwaan kinne, is hjir in advys oer skriuwe. "We zetten het natuurlijk ook altijd in onze onderzoeksrapporten dat we niet alles konden inspecteren, maar dan is het aan de eigenaar om daar wat mee te doen. Wij geven alleen het advies." En dat is net altyd maklik, jout Peenstra oan. "Dat is soms wel eens lastig en een beperking. Maar we doen er alles aan om dit op de juiste manier te beoordelen."