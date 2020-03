Cambuur-spiler Mühren oer syn goals tsjin Jong AZ: "Ze worden met de week mooier"

"Ze worden met de week mooier, ik moest er zelf ook om lachen", sei in blide Mühren. In ferklearring foar syn goede prestaasjes fan de ôfrûne wiken hat er net. "Ik weet het niet, vul jij het maar in. Het is voor het eerst dat ik geen antwoord kan geven", sei er tsjin sportferslachjouwer Andor Faber.

Uteinliks fynt er it wichtichste dat Cambuur wûn hat. "Laten we even het belangrijkste voorop stellen en dat is dat we hier gewoon met 0-3 winnen en dat we nog negen finales te gaan hebben." Hy hâldt der net fan om oer himsels te praten en hat it leaver oer it ferrin fan de wedstriid en de prestaasjes fan syn teamgenoaten.