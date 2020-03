SC Cambuur boekt ienfâldige winst op Jong AZ en makket wer in gat mei De Graafschap

Nei hast tsien minuten kaam it earste gefaar fan Robert Mühren, mar de spits fan de Ljouwerters krige de foet net goed tsjin de bal, en dêrtroch wie it in ienfâldige bal om op te pakken foar keeper Rody de Boer. Cambuur wie de hiele earste helte better, en like ek op foarsprong te kommen, mar Oratmangoen (skot keard troch De Boer) en Doke Schmidt (rebound heech oer it doel) slaggen der net yn it net te finen.

Dat die topskoarder Mühren even letter wol. Mei in doelpunt dat like op de goal van Marco van Basten op it EK fan '88 sette hy de Ljouwerters yn Wijdewormer op 0-1. Dêrnei barde der oant tsien minuten foar rêst net folle, ek om't Cambuur net hiel goed spile, mar it waard wol 0-2. Mühren sette mei syn twadde suksesfolle folly de stân op 0-2. Op slach fan rêst kaam Cambuur goed fuort, om't in scrimmage foar it doel fan keeper Sonny Stevens wol kânsen opsmiet, mar gjin goals foar Jong AZ.