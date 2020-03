Undersyk nei risiko's lytsere kontenerskippen boppe Waadeilannen

By de stoarm Ciara ferlear it skip in oantal konteners en fear it op de súdlike rûte boppe de Waadeilannen. De OOCL Rauma is lytser as 300 meter en dan mei it skip sels in rûte kieze.

It skip kaam út de rjochting fan Dútslân. Dêr warskôgje se kontenerskippen net aktyf as sy yn swier waar de súdlike rûte kieze. De Nederlânske kustwacht docht dit yn it gefal fan grutte skippen wol. Nederlân kin de súdlike rûte ek net ôfslute, want dat moat fia de IMO (Internationale Maritieme Organisatie).

Nei oanlieding fan de útkomsten fan it ûndersyk fan de ûndersyksried foar de feiligens OVV nei de ramp mei de MSC Zoe fan ferline jier sil der mooglik in fersyk dien wurde, yn oerlis mei Dútslân, om de farrûte oan te passen.