Haperjend C2000 soarget foar ûnwissigens, mar noch gjin ynsidinten by Plysje Fryslân

Sa koenen plysjeminsken yn Brabân de sintrale net berikke by in gefjocht en in oanhâlding. Plysjefakbûn ACP stjoerde freed nei oanlieding fan de klachten in brânbrief nei minister Grapperhaus fan Justysje en Feiligens. Wurdfierder Robert-Jan Valkema fan Eenheid Noord-Nederland: "C2000 is de lifeline van de politie. Je moet er blindelings op kunnen vertrouwen. Eind januari heeft er een migratie plaatsgevonden en daarna is de techniek nog niet stabiel."

Neist de plysje brûke ek de brânwacht, it ambulânsepersoniel en Definsje it C2000-systeem. By dy partijen binne der gjin klachten. Dat komt neffens in brief fan minister Grapperhaus oan de Twadde Keamer trochdat se minder yntinsyf gebrûk meitsje fan it netwurk as de plysje.

Situaasje yn Fryslân

Yn Fryslân ha der noch gjin ynsidinten west dy 't fergelykber binne mei bygelyks de tafrielen yn Brabân. Dochs spilet de ynstabiliteit hjir ek. Valkema: "Het netwerk is nog niet stabiel en dat geeft onzekerheid. Er zijn problemen met de continuïteit, verbinding en dekking. Dat is wat er speelt in ons gebied."