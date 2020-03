UPDATE: Earste ljipaaien gemeenten Smellingerlân en Súdwest-Fryslân fûn

Smellingerlân

Krekt foar tsjuster waard noch it earste ljipaai fan de gemeente Smellingerlân fûn. Auke Tuinstra út Drachten fûn by De Wylgen in 'ientsje' yn in maislân. It is de tredde kear dat Tuinstra it earste aai fan Smellingerlân fynt.

Teller op seis gemeenten

Mei de fynst yn Smellingerlân stiet de teller foar moandei op seis gemeenten en acht aaien, meldt it Fryske fûgelwachtbûn BFVW. It earste Fryske ljipaai fan 2020 waard ôfrûne snein fûn troch Michel van der Goot by Aldegea yn de gemeente De Fryske Marren.