Jonge mei Downsyndroom siket nije sjauffeur nei syn wurk yn Drachten

Jeroen is in jonge mei it syndroom fan Down. Hy sjongt graach lûd mei de radio mei en kin dy alles oer fuotbal fertelle. "Hij houdt ervan om een lolletje te maken, wil altijd overal meehelpen en vindt achter de bar staan echt fantastisch. In de bediening is hij ook een ster", fertelt Yvonne Beuker fan Brownies & Downies.

Jeroen wit no eins net hoe't hy by syn wurk komt. Syn mem of kollega's ride noch wolris, mar dy kinne ek net altyd. Dêrom siket Jeroen no in nije sjauffeur. "Hij wordt er heel stil en verdrietig van, dat hij niet weet waar hij aan toe is. Hij trekt zich heel veel terug. Normaal gesproken is het altijd een vrolijke jongen die op de werkvloer staat en nu moeten we hem echt meeslepen." Der wurdt no ien socht dy't Jeroen op tongersdei en freed fan Mearum nei Drachten ride kin.