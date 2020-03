Wedstriid fan de Wike: Sint-Truiden tsjin Anderlecht

Snein wurdt de lêste wedstriid fan de reguliere kompetysje spile. As Anderlecht wint en Genk en Mechelen spylje tsjin elkoar lyk, dan mei Anderlecht dochs nei de kampioenspûl. "En dat ha se mei te tankjen oan Vlap. Hy hat no alve kear skoard en sûnt de winterstop spile hy sa goed as alles. Hy stiet no as nûmer fiif op de topskoardersranglist. Foar in middenfjilder is dat hiel knap."

Omrop Fryslân giet mei Vlap Brussel yn. Hy lit us sjen hoe moai oft de Belgyske haadstêd is en hoe't it stadion der útsjocht. Dy reportaazje is freed te sjen yn Fryslân Hjoed en op dizze webside.