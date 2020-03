Kringloophal Easterwâlde no offisjeel ticht fanwegen drugs

By in grutte aksje oardel wike lyn die de plysje in ynfal by de kringloopwinkel, krekt as it by in tal oare lokaasjes. Dêrby waarden in soad wapens en drugs fûn. De hierder fan de kringloopwinkel sit fêst. Dat jildt ek foar njoggen oare minsken. Trije fertochten yn de saak komme út Fryslân.