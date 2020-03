Fyftich frijwilligers ferbouwe Skûtsjemuseum yn Earnewâld

"Der komt in ekstra romte foar útstallingen", leit Harm de Vlas út as er frege wurdt nei de reden foar de útbou fan it Skûtsjemuseum. "Dêrûnder komt in nije wurkromte foar frijwilligers. Healwei komt in teäter en dêr wer boppe komt in biblioteek. Hjir komme ferskate romtes yn en dat moatte we aanst noch ynfolje."

It materiaal komt fan ferskate plakken út binnen- en bûtenlân. De dakpannen komme bygelyks út Westergeast. Frijwilligers binne in hiel soad oan it sykjen en sneupen op it ynternet om de moaiste materialen te finen. "Wy hawwe in frijwilliger dy't hiel goed sneupe kin. Dy hat de stuoltsjes foar it teäter fûn yn in tsjerkje yn Hongarije", fertelt De Vlas.