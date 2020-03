Lektor Joana Duarte no ek bysûnder heechlearaar yn Amsterdam

Lektor Joana Duarte fan Ljouwert is bysûnder heechlearaar wrâldboargerskip en twatalich ûnderwiis wurden oan de Universiteit fan Amsterdam. Earder dit jier waard Duarte ek al beneamd as lektor meartalichheid by hegeskoalle NHL Stenden. Yn Amsterdam wol se it Frysk in bysûnder plak jaan.