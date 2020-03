Skiermûntseach fiert Ynternasjonale Frouljusdei mei moarnsbrochje

It is de tredde kear dat der op Ynternasjonale Frouljusdei in moarnsbrochje organisearre wurdt op Skier. Wat Van Gent oanbelanget wurdt dat in jierlikse tradysje. "Het ontbijt is aanleiding voor een goed gesprek over vrijheid. Dat doen we met heel veel verschillende vrouwen van verschillende leeftijden en achtergronden. Het geeft een verbintenis waar we de rest van het jaar ook voordeel van hebben."

Dit jier wurdt ek 75 jier frijheid fierd op it eilân, dat as lêste stikje fan Nederlân befrijd waard yn 1945 by de Twadde Wrâldoarloch. Van Gent: "Ook daar zullen we dit jaar bij stilstaan."