"Rapporten oer ûnfeilige tuorren ferdwine te lang yn it laad"

Ut de rapporten fan de toer yn Boalsert kinne ek in pear saken helle wurde. Yn in rapport út 2010 stiet dat gemeente Súdwest-Fryslân de skuorren yn it lead op de balustrade herstelle moat en ferankeringen behannelje moat tsjin roest. Fjouwer jier letter stean presys deselde saken wer yn it rapport.

Ynspeksjerapporten ferdwine yn it laad

Wieman sjocht hjir net fan op. "Mijn ervaring uit het verleden is helaas dat de rapporten maar al te vaak in een la verdwijnen, zonder dat er adequaat wordt gereageerd of naar gekeken wordt." Ek direkteur Afke Draijer fan Monumentenwacht Noord-Nederland, dy't ferantwurdlik is foar in grut part fan de ynspeksjes op de Fryske tuorren, komt min of mear ta deselde konklúzje. "Dat komt best vaak voor. Iedereen heeft natuurlijk zijn budget en agenda." Neffens Draijer bliuwe rapporten faak lizzen oant der dochs al in opknapbeurt ynpland stiet.

In oar probleem komt nei foaren as grutte organisaasjes eigener binne fan in toer. Dit wie ek it gefal yn Boalsert en op De Jouwer. It is neffens Draijer folle makliker ôfspraken te meitsjen mei partikulieren dêr't je ien op ien mei sitte kinne. "De twee voorbeelden die hier genoemd worden, zijn organisaties met heel verschillende afdelingen en mensen. Waar het soms wel wat lastig kan liggen. Degene die je dan spreekt, heeft niet de bevoegdheid om het ook aan te pakken. Daarom schrijven we altijd alles op, zodat het makkelijk doorgeven is aan andere mensen."