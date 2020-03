Michel (25) fûn it earste ljipaai: "Doe't ik belje soe, wie myn telefoan leech"

"Hjir dogge je it úteinlik foar", seit Michel van der Goot. "It is machtich dat je dit in kear meimeitsje meie. En moai dat der omtinken foar is!"

"Batterij leech"

Hy wie mei syn maat Peter Kerkstra op 'n paad troch de fjilden by Aldegea. Krekt nei trijen fûn hy dêr yn 'e greide it earste aai, mar hy hie de fynst hast net trochjaan kinnen. "Ik soe de telefoan út de bûse helle, mar de batterij wie leech! Mar Peter hie gelokkich syn telefoan ek mei en doe koene wy dochs belje."