Rein oan baanrekôrs op Thialf: "Lean nei wurkjen"

Dêrmei is it in moai wykein foar Boomsma en syn team. "It is in moaie ôfsluting fan it seizoen mei prachtige baanrekôrs. It siet der oan te kommen en hjoed hawwe we it dien."

"Kondysjes wiene goed"

Der waarden earder dit seizoen al wol wat baanrekôrs riden, mar safolle yn ien wykein barde noch net earder. Dochs seach Boomsma it al wol wat oankommen. "Mei hege luchtdruk sieten we der al hieltyd tsjinoan. No is de luchtdruk in bytsje normaal. Justerjûn hawwe de jonges it iis fantastysk preparearre. Fannemoarn ha we noch in pear dinkjes bysteld. De kondysjes wiene goed, dan witte we dat it hiel hurd kin."

Boomsma neamt it 'lean nei wurkjen' dat der snein sa hurd riden waard. De 500 meter foar manlju seach er wol oankommen, mar de oare trije minder. "34,0 hiene we wol tocht. Mar alle fjouwer is fansels prachtich."