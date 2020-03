Stroetinga en Bergsma net yn de prizen by massastart

Yn it earste part fan de koers liet Bergsma him net echt sjen, hy ried in grut part efteryn it peloton. In tal ronden foar de ein besocht de Boarnster it wol, mar hy krige net genôch romte en waard yn de lêste ronde byhelle. Hy einige dêrtroch tsiende.

Stroetinga siet yn de lêste ronde noch aardich foaryn, mar yn de lêste bocht waard er hast ûnderút riden troch in Súd-Koreaan. Dêrtroch koe er net meisprinte en einige er as fyftjinde.

Klasseminten

Bergsma einiget yn it wrâldbekerklassemint op de massa-start as sânde en Stroetinga as alfde.