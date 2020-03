Michel van der Goot (25) fynt earste ljipaai by Aldegea

It earste ljipaai fan Fryslân is sneintemiddei fûn by Aldegea (De Fryske Marren). De 25-jierrige Michel van der Goot fan Himmelum fûn it aai krekt nei trije oere sneintemiddei. Neffens tradysje kriget hy út hannen fan kommissaris fan de Kening Arno Brok de Sulveren Ljip foar syn fynst.