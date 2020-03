FIDEO: Siemen Keizer wint Survivalrun yn Koatstertille

It wie foar Keizer de earste kear dat hy fan Wind wûn. "De eerste keer in de geschiedenis, dus mijn dag is wel geslaagd." Wind beskôge dizze wedstriid as training. "Moet je kijken", seit Keizer. "Hij is helemaal niet kapot." Wind: "Nou, dat falt wol mei. Ik seach dit as training, mar ferlieze fan Siemen fyn ik wol moai. Ik bedoel, moatst ris sjen. Ik bin in michje. Ik pas dêr wol fjouwer kear yn."

1.300 dielnimmers

Jurien Entius fan Hoorn waard tredde yn Koatstertille. Der diene mear as 1.300 dielnimmers mei oan de Survivalrun.