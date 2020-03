Kreaze útoerwinning tsjin Blauw-Wit fersekeret LDODK fan play-offs

De earste faze fan de wedstriid gie oant 5-5 lykop. Dêrnei pakte LDODK in lytse foarsprong. Troch doelpunten fan ûnder mear André Zwart, Friso Boode, Femke Faber en Marloes Frieswijk waard it 6-10 yn it foardiel fan de Fryske kuorballers. Blauw-Wit kaam mei inkelde doelpunten wat tichter by LDODK, mar troch twa kreaze ballen fan Femke Faber bleau it ferskil by it skoft bestean: 10-13 yn it foardiel fan de Friezen.

Blauw-Wit komt werom

Nei it skoft pakte LDODK it earste punt, mar dêrnei kaam Blauw-Wit Amsterdam rap werom. Mei twa strafworpen en twa skotten fan ôfstân stiene de Amsterdammers hast wer neist LDODK: 16-17. Oant 19-20 bleau it spannend, mar dêrnei setten de Friezen oan. Mei goals fan Femke Faber en Marloes Frieswijk pakte LDODK úteinlik mei 20-23 in kreaze oerwinning.

It wie foar LDODK de lêste útwedstriid yn de reguliere kompetysje. Hjirnei moat de ploech noch ien wedstriid spylje.