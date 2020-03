Wüst wint wrâldbekerklassemint 1.500 meter en rydt baanrekôr

Ireen Wüst is it reedrydseizoen op fantastyske wize einige. Op Thialf ried se yn de lêste wrâldbekerwedstriid fan de 1.500 meter nei de oerwinning. Dat die se ek nochris yn in nij baanrekôr: 1.53,10. Wüst wint hjirmei ek it wrâldbekerklassemint. Antoinette de Jong moat genôch nimme mei it fiifde plak.