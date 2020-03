Germ Gerbrandy: "Drugskriminaliteit yn Fryslân te lang net serieus naam"

PvdA-steatelid Jaap Stalenburg is benammen benaud fan de ynfloed dy't dizze foarm fan kriminaliteit hat op minsken yn it bestjoer. "Die komen steeds meer onder druk te staan. Je ziet elders al dat burgemeesters of wethouders al moeten onderduiken omdat ze hun leven niet veilig zijn."

Ek VVD-Twadde Keamerlid Aukje de Vries makket har soargen. "It wurdt hieltyd mear, mar ek earnstiger. Se skrikke der net foar werom om in advokaat del te sjitten, dat hawwe wy sjoen. Dêrom sille wy noch mear ynvestearje moatte om de saneamde 'ondermijning' tsjin te gean. It liket no as rinne wy der efteroan, wylst wy foarop rinne moatte."