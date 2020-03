Jong AZ - Cambuur: "Wy spylje in thúswedstriid"

Cambuur spilet tsjin Jong AZ dat nei alle gedachten ek bestean sil út ferskate spilers dy't ek geregeld meidogge mei it earste fan de ploech út Alkmaar. Henk de Jong: "Je kinne sizze dat soks beynfloedzjend wurket op de kompetysje, mar it is sa as it is. Foar it Nederlânske fuotbal is it goed dat dy jonge alvetallen meidogge yn de earste difyzje. Mar it is dúdlik dat AZ in topteam hat. Mar wy moatte nei ús sels sjen. En wy steane der ek goed op."

De seleksje fan Cambuur sjocht der yndie net min út. Giovanni Korte is wer blessearre en dat jildt ek foar Issa Kallon, Mitchell Paulissen en Jordy van Deelen. Mar, de sleksje is breed. Antonia heakket wer oan en sit by de seleksje.