Ljouwerter rydt mei drank op en sûnder rydbewiis

De plysje fan Ljouwert hat yn de nacht fan sneon op snein in 25-jierrige man út Ljouwert oppakt op it Suderplein. De man hie dúdlik in burrel tefolle op, mar hy wegere in blaastest. Nei't de plysje kenber makke dat hy oanholden wie, wegere hy ek út de auto te kommen. De plysje naam him mei en doe die bliken dat hy ek noch sûnder rydbewiis yn de auto siet.