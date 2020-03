De oarloch yn Fryske foto's: "Oanwêzigens en terreur"

Grimmitich sjocht er de kamera yn, Pier Nobach (1882-1965). Syn hannen binne fêstbûn, om it skouder hinget it NSB-logo. Nobach wennet krekt oer de grins yn Doezum en is NSB'er. Hy is berucht yn it Frysk-Grinzer grinsgebiet. It giet minsken kâld oer de lea as se syn namme hearre.

Duvel fan it Westerkwartier

Nobach syn frou is Dútsk en syn sweager is Ortskommandant. Sels is er ynformant foar de Sicherheitsdienst (SD). Hy waarmet him oan de macht dy't om him hinne hinget. As Nobach fynt dat ien nei Dútslân moat, dan wurdt dat regele. Hy stiet yn it eastlik Fryslân bekend as 'de duvel fan it Westerkwartier.'

Ferjilding foar de dea

Yn 1943 besiket it ferset Nobach út te skeakeljen. Dêr komt syn soan by om it libben. Nobach is troch it lilke hinne en tinkt dat it ferset fan Surhústerfean ferantwurdlik is foar de dea fan syn soan. As ferjilding lit hy twa manlju eksekutearje. Letter folget in razzia: 38 minsken wurde nei Kamp Vught brocht, twa manlju komme om.

Op 15 april 1945 arrestearret de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten Nobach yn de Surhuzumer Mieden. Hy wurdt feroardiele ta in libbenslange finzenisstraf. Dochs wurdt Nobach nei in pear moannen alwer frijlitten, fanwege syn minne tastân. Hy ferstjert yn 1965 yn Zaltbommel.