Fiif swakke minuten nekje sterk Hearrenfean tsjin Ajax

Hearrenfean spile foar it earst mei de nije haadsponsor Ausnutria op it tenu.

De earste grutte kâns fan de wedstriid wie foar de Friezen. Juliën Timber helle Alen Halilovic nei in kertier ûnderút en krige dêrfoar giel. De frije traap fan Hicham Faik gie mar krekt neist it doel.

Kânsen, mar gjin doelpunten

In pear minuten letter wie ek Chidera Ejuke ticht by in goal. De Nigeriaanske dribbeler stjoerde Daley Blind op prachtige wize de bosk yn en gie dêrnei ek Nicolas Tagliafico foarby, mar syn skot waard rêden troch André Onana. Efkes letter krige ek Ajax in kâns, mar Bednarek brocht rêding op de frije traap fan Quincey Promes.

De doelman moast him in pear minuten letter wer sjen litte nei in hurd skot fan Dusan Tadic, en in kopbal fan Traoré. Fuort dêrnei skeat Ejuke oan de oare kant fan it fjild op 'e fuotten fan Onana.

Ejuke hie it op de heupen en joech krekt foar it skoft ek in goeie foarset op Alen Halilovic. De Kroäat krige de bal sa'n bytsje op de doelline, mar skeat tsjin syn eigen foet oan en miste. Hearrenfean gie nettsjinsteande in protte grutte kânsen dus mei 0-0 it skoft yn.