Op de Fryske sportfjilden wurdt opfallend rêstich reagearre op de útbraak fan it coronafirus yn Nederlân. Dat wylst krekt op dy sportfjilden in soad minsken elkoar treffe. In inkeling nimt foarsoarchsmaatregels, mar de measte klups binne mear mei de wedstriden dwaande as mei it firus.