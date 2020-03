Krekt gjin medalje foar Letitia de Jong op 1.000 meter

Letitia de Jong fan Feanwâlden is by de wrâldbekerwedstriid op It Hearrenfean as fjirde einige op de 1.000 meter. Se ried har rapste tiid ea op Thialf: 1.14,41. Genôch foar it poadium wie it lykwols net. De oerwinning gie nei Jutta Leerdam yn 1.13,69.