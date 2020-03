ONS Snits kin koprinner net ferrasse, ek Bûtenpost ferliest

ONS moast oantrêde tsjin koprinner Sparta Nijkerk. De ploegen giene yn it begjin fan de wedstriid lykop en krigen beide in pear lytse kânskes. Nei in goed healoere foel de earste goal. Tyson dos Santos sette de Snitsers ferrassend op foarsprong. Flak foar it skoft makke Sparta wer lyk.

Nei de tee wie it spul benammen foar de thúsploech. Sparta krige in pear grutte kânsen en kaam yn de 65e minút ek ta skoaren. Mo al Haydar kopte in hoekskop binnen. Noch gjin minút letter makke Jerry Geurtsen ek al de 3-1 foar de Nijkerkers. Twa minuten foar tiid waard it noch 4-1 troch in doelpunt fan Wesley de Laat.

ONS bliuwt sechstjinde yn de kompetysje, tsien punten efter DOVO. Hikkesluter VVOG stiet ien punt efter de Snitsers en moat noch in wedstriid ynhelje.