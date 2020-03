Op & Ut: Hollandse Meesters on Tour, Koperkanaal 2.0 en in wrâldpremjêre

Sneon is de earste dei fan de Boekewike, dy't sûnt 1932 al hâlden wurdt in Nederlân. Ek yn Fryslân wurdt de boekewike grut fierd en sûnt in pear jier is der ek in Fryske oersetting fan it boekewikegeskink. By ús oan tafel Baukje Zijlstra, sy sette it geskink fan Annejet van der Zijl oer.