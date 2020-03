Gjin poadium foar Bergsma, Roest wint 5.000 meter

It is Jorrit Bergsma net slagge om op it poadium te einigjen by de lêste wrâldbekerwedstriid fan it seizoen. Op de 5.000 meter einige de rider fan Aldeboarn yn in tiid fan 6.16,43 as fiifde. De oerwinning gie nei Patrick Roest, dy't mei 6.11,15 goed twa sekonden boppe syn eigen baanrekôr siet.