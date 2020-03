Douwe de Vries kriget gouden spjelde by ôfskied op Thialf

Nei't De Vries de gouden spjelde krige, ried er noch in eareronde foar in fol Thialf. It reedrydbûn jout riders in gouden spjelde dy't 'zich in de actieve schaatssport of de skatesport op algemeen erkende bijzondere wijze hebben onderscheiden'.

De Vries waard fiif kear wrâldkampioen op de ploege-efterfolging. Ferline jier kroande de Hallumer, dy't op It Hearrenfean wennet, him ek ta nasjonaal kampioen allround.