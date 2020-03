Omrop TIP: Mannen fan it frije fjild

De Dearsumer aaisikers binne noch like mismoedich as doe. Der is neat yn it foardiel fan de ljip feroare. De skries hat it ferline jier al wat better dien, mar oer it generaal giet it mei de greidefûgels yn Fryslân striemin. En neat wiist derop dat it fansels better wurde sil.

Boer en fûgelbeskermer Murk Nijdam út Wommels sjocht en heart neat leaver as de skries yn syn lân. Hy is dwaande mei in aksje om it 'paradys foar de skries', dat syn lân no is, te behâlden. It Agrarisch Natuurfonds Fryslân makket it mooglik om in stikje fan syn grûn te keapjen en sa te 'adoptearjen' foar de skries.