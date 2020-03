Antoinette de Jong twadde by lêste wrâldbekerwedstriid op 3000 meter

It poadium wurdt kompleet makke troch de Russyske Natalia Voronina, dy't finishte yn 4.01,33. It klassemint fan de 3000 meter wurdt kombinearre mei de 5.000 meter.

De Jong stie foarôf oan de lêste wedstriid op it sechde plak fan it wrâldbekerklassemint. Mar trochdat der dûbele punten te fertsjinjen binne yn de lêste wrâldbeker, makket se in lytse sprong yn it klassemint. Se giet fan plak seis nei plak fiif. Dêrmei fertsjinnet se 4.000 Amerikaanske dollars plus noch ris 3.000 dollar foar it twadde plak.

Anema einiget as njoggende yn it wrâldbekerklassemint. It smyt har 2.000 dollar op.