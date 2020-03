SKS ûndersiket mooglikheden feroarjen wedstriidfolchoarder skûtsjesilen

It bestjoer wie tsjin it foarstel, omdat yn 2016 besletten waard de kommende tsien jier neat oan de folchoarder te dwaan. Mar op de fergadering die by hân opstekken bliken dat in mearderheid der foar is om dochs nei de folchoarder te sjen. Dêrfoar sil in kommisje yn it libben roppen wurde.

It foarstel om de folchoarder te feroarjen, waard earder yntsjinne troch de Ljouwerter skûtsjekommisje. Wichtichste ûnderdiel fan dat foarstel is om de finalewedstriid net op de Snitsermar te fersilen, mar op 'e Lemmer. Dat soe mear publyk opsmite, sawol by de wedstriid as by de priisútrikking.

Op de gearkomste is ek besletten dat de wedstriid sjuery fan dit seizoen ôf by protesten gebrûk meitsje kin fan wedstriidbylden fan Omrop Fryslân. It giet dan om de bylden dy't ek op telefyzje útstjoerd binne, dus de iepenbiere bylden. Bylden troch oaren makke wurde net troch de sjuery yn beskôging naam.