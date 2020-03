Sjoernaliste Barbara van Beukering oer Fryslân, de Rânestêd en de dea

'Je kunt het maar één keer doen', dat is de titel fan it lêste boek fan Barbara van Beukering dat koartlyn ferskynde. Yn it boek praat se oer de dea en it deagean. It is gjin hânboek foar de rouferwurking, mar it biedt minsken wol treast. Al wie it mar fanwege de iepen en taboeleaze wize wêrop't se mei it tema omgiet en tichtby harsels bliuwt.