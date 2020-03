Trettjin Fryske medaljes op beroppekampioenskip 'Skills The Finals'

Skills The Finals wurdt organisearre troch WorldSkills Netherlands, yn gearwurking mei mbo-skoallen. Harren doel is om it vmbo en it mbo posityf ûnder de oandacht te bringen. It evenemint waard dit jier foar it earst hâlden yn Fryslân. Der wiene finales yn mear as 50 spesjalismen. De measte waarden hâlden yn it WTC. Guon fûnen lykwols plak op oare lokaasjes yn de provinsje, om't de útfiering derfan, bygelyks by it frezen, net mooglik wie yn it WTC.

De dielnimmers kamen út alle hoeken fan it lân nei Ljouwert. Yn de ôfrûne wike kamen der sa'n 12.500 besikers del. Dêromhinne wiene der ek tal fan bedriuwen oanwêzich om learlingen te ynteressearjen foar beroppen.

Finale

Freedtejûn wie de priisútrikking fan de grutste ferzje fan Skills The Finals ea. Sa'n 2.400 besikers wiene tsjûge fan de priisútrikkingen. Yn de bomfolle en útferkochte seal makken presintators Tim Douwsma en Siham Raijoul de winners bekend. Leafst 49 fakkampioenen yn 53 beroppen waarden huldige. Fjirtjin Friezen foelen dêrby yn de prizen.