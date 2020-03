Scooterrider klapt op ferkearsboerd en rekket slim ferwûne yn Aldegea

Om 1.30 hinne waarden omwenners wekker fan in hurde knal. In man bliek mei syn scooter tsjin in ferkearsboerd riden te wêzen, wêrnei't er hurd fallen wie. De man rekke troch de klap slim ferwûne.

It slachtoffer is oerbrocht nei it sikehûs yn Grins. De scooter is meinaam foar ûndersyk. Hoe't it koe dat de man tsjin it ferkearsboerd oan ried, is net bekend.