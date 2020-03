In gearwurkingsferbân fan Denemarken oant Senegal moat skries beskermje

It idee is om stikken lân op te keapjen sadat de skriezen romte ha om by te kommen fan de reis, of yn it Fryske gefal rêstich briede te kinnen.

Yn Fryslân hat de skries neffens de BFVW noch in soad ekstra romte nedich, mar foaral yn de oare lannen oan de Atlantyske oseaan moat der wat gebeure. Sa bestiet der yn Senegal noch gjin inkele partij dy't him ynset foar fûgels. Mei dit projekt moat dat opstart wurde en moat dat troch de gearwurking mei oare lannen fersterke wurde.