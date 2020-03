NAM siket nei gas yn de Noardsee

"Het zal wel minder worden, maar we kunnen voorlopig gewoon nog niet zonder", neffens Atema. "We hebben het gas nog tientallen jaren nodig."

De NAM hat njonken it grutte gasfjild yn Grinslân noch sa'n twahûndert lytsere fjilden, ek yn Fryslân. Dy bliuwe de kommende jierren noch iepen. Mar der wurdt ek socht nei gas yn de Noardsee.

Neffens Atema is it ûnferstannich om hielendal ôfhinklik te wurden fan gaslevering út it bûtenlân. Boppedat soarget de gaswinning foar in hiel soad wurkgelegenheid.