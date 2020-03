Noorderbreedte riedt him ta: "We kunnen mensen in quarantaine plaatsen"

Goede ynformaasje

Noorderbreedte set no foaral yn op goede ynformaasje: "We hebben een werkgroep samengesteld die zich hiermee bezig houdt. Het virus rukt nu snel op. Dat betekent dat we de bewoners, maar ook hun naasten van goede informatie moeten voorzien."

Wurknimmers hawwe it der ûnderling ek oer, mar neffens Stienstra docht Noorderbreedte der alles oan om it firus goed opfange te kinnen: "Natuurlijk is het een issue, dus mensen hebben het er veel over. Maar we werken op alle fronten en zijn zo goed mogelijk voorbereid."