Museum Hert fan Fryslân yn Grou giet ticht: te min besikers

It museum yn Grou sil him no rjochtsje op in goede kearnkolleksje fan kultuer en histoarje fan Grou en omkriten. Ek sykje se oansluting by de plannen foar in multikultureel sintrum yn Grou.

Begûn yn âlde riedshûs

It Hert fan Fryslân is yn 1956 fan start gien yn it riedshûs fan doe noch Idaarderadiel, dêr't it gemeentemuseum fergees yn siet. Sûnt 2018 moat der betelle wurde foar de húsfêsting en mei in stabilisaasje fan tûzen besikers op jierbasis is it neffens it bestjoer fan it museum net langer ferantwurde om it museum selsstannich iepen te hâlden.