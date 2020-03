Boete foar frou (83) foar pinnen mei pas fan skoansuster

De bank hie har de pas by fersin thússtjoerd. De fertochte hat der doe 600 en 100 mei pind fan de rekken fan de skoansuster. Se fûn dat se der rjocht op hie, fanwege in skeel mei har broer oer in âlde erfeniskwestje. De plysjerjochter fûn fan net en hat har dêrom in boete oplein.