Kanadeeske sprinter is útfanhûs: "Op 'e fyts om 'stroepwaffels', hearlik!"

De Kanadeeske bûnscoach, Geert Kuiper, lit witte dat der twa riders op eigen kosten yn in hotel sitte, trije ha op ynternet in appartemint hierd, der sitte in pear by gastgesinnen en dan binne der ek noch twa yn in steancaravan yn it Nannewiid.

Ien fan de riders dy't by sa'n gastgesin sit, is de sprinter Alex Boisvert-Lacroix. Hy wol hiel graach meidwaan dit wykein, en is dêrom nei It Hearrenfean ôfreizge. "Allinnich de bêste tolve fan it hiele jier wurde útnûge foar de wrâldbekerfinale. Dit is dus echt in wedstriid mei de bêsten fan 'e wrâld, dat fyn ik as sportman fansels hiel moai. Boppedat stean ik no tsiende yn it klassemint, en as ik yn de top tsien bliuwe kin, pak ik ek noch wat prizejild mei."