KwadrantGroep oer Wmo-plan Ljouwert: "Deze verandering zorgt voor onzekerheid"

Lytsere soarchoanbieders binne benaud

Dianne Kalsbeek en Dieuwke de Jong wurkje by MeiDy yn Damwâld, in ambulante soarchynstelling. MeiDy sit net by WINDKRACHT058 yn, om't sy net kontraktearre binne by de oanbesteging. "Wy hiene te min Wmo-kliïnten yn de omjouwing Ljouwert. Dêrom woene se net mei ús fierder."

De froulju wiene freed by de gearkomste yn Ljouwert, mar it hat der net foar soarge dat se mear dúdlikheid krigen ha oer de nije situaasje: "Wy begripe dat der grutte tekoarten binne en dat der wat feroarje moat. Wêr't wy net achter stean, is de manier dêr't dit op foarme wurdt. It fielt no as wurdt de ferantwurdlikens fan de gemeente nei de soarchoanbieders ta skood."

Brief nei de kliïnten

Kalsbeek en De Jong tinke dat lytsere soarchoanbieders minder kâns krije yn it nije gearwurkingsferbân. De partijen yn it ferbân wolle, sa't Kalsbeek en De Jong tinke, leaver gearwurkje mei gruttere soarchoanbieders om't dy mear personiel en romte ha. Mar wêr't se harren it measte drok om meitsje, is it belang fan de kliïnten. De Jong: "Ik tink dat it in soad ûnrêst teweibringt, want sy reitsje harren fêste soarchoanbieder kwyt. De gemeente stjoert in brief nei alle kliïnten. Ik tink dat se dat ek dogge om derfoar te soargjen dat sy net yn panyk reitsje."

Yn de brief fan de gemeente oan de soarchoanbieders stiet dat sy de kliïnten net sels ynformearje mochten oer de nije gong fan saken.

Feroaring is dreech

Ek Karin Wagteveld makket har soargen. Se wurket ambulant en mei minsken mei autisme. Se is net ôfhinklik fan in kontrakt mei de gemeente Ljouwert en wurket ek yn oare gemeentes. Mar se is wol benaud foar de nije situaasje yn Ljouwert: "Dit wordt een groot probleem voor de mensen waar ik mee werk. Ze hebben moeite met verandering." Wagteveld tinkt dan ek dat de nije situaasje net goed is foar har kliïnten, mar is der bang foar dat sy takom jier wol in oare soarchoanbieder krije.