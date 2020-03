Hearrenfean sjocht kânsen tsjin swalkjend Ajax

Ajax sit op dit stuit yn 'e hoek fan de klappen. In goede wike lyn dienen de Amsterdammers noch mei op trije fronten, mar nei ferliespartijen tsjin Getafe (Europa League) en FC Utrecht (KNVB beker) is der allinnich noch it gefjocht om de lânstitel.

Mar Jansen fynt net dat syn ploech Ajax no op it goede momint treft. Want oft Ajax no yn foarm is of dat der krisis is, de taktyk feroaret net. Jansen: "Wij hebben weer een plan bedacht, maar uiteindelijk blijft het idee hetzelfde."