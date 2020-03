PODCAST: 'De grutte grize wolf'

Utstjoering 7: De grutte grize wolf

Francois is in studint dy't graach kuierje mei. Hy is in pear dagen oan de westkust fan Frankryk om dêr oer de kliffen te kuierjen. Op in dei wurdt er oerfallen troch in swiere bui en siket er beskûl yn in grot. It stjonkt yn de grot en hy rint op stikkene bonken, dy't ôfkomstich lykje fan bisten. As er nei de bui werom giet nei it doarp dêr't er útfanhuzet, heart er fan de kastlein dat der in grutte grize wolf omstrúnt yn de omkriten.

De oare deis giet er opnij op 'en paad, op syk nei de grot. En wer wurdt er oerfallen troch tige swier waar, mar dit kear kin er net sa rêstich de bui ôfwachtsje...